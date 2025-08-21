В Белгородской области в июле инфляция оказалось самой низкой в Черноземье

Годовая инфляция в июле в Белгородской области составила 8,34%. Регион оказался единственным в Черноземье, где показатель ниже среднероссийского (8,8%). Такие данные предоставили региональные отделения Центробанка.

На втором месте по темпам инфляции в Черноземье оказалась Орловская область с показателем 9,39%. В Липецкой области зафиксирован показатель 9,86%, в Тамбовской — 9,44%, в Курской — 10,04%. Самый высокий показатель — в Воронежской области (10,21%).

В июне инфляция в Белгородской области составила 8,86% по сравнению с июнем 2024-го, в Воронежской — 10,93%, в Курской — 10,32%, в Липецкой — 10,81%, в Орловской — 10,21%, а в Тамбовской области составила 11%.

Ульяна Ларионова