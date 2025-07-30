В Орловской области годовая инфляция в июне составила 10,21%

Годовая инфляция в Орловской области в июне составила 10,21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Орелстата, индекс потребительских цен в июне равнялся 0,07% по сравнению с маем, 3,03% — с декабрем 2024 года.

Продовольственные товары за месяц не изменились в цене, непродовольственные — подешевели на 0,01%. Стоимость услуг выросла на 0,27%.

В мае инфляция в Орловской области составила 10,72%. В Белгородской области показатель в июне равнялся 8,86%, в Воронежской — 10,93%, в Курской — 10,32%, а в Липецкой — 10,81%.

Алина Морозова