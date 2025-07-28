В Липецкой области годовая инфляция в июне составила 10,81%

Годовая инфляция в Липецкой области составила 10,81% в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Липецкстата, индекс потребительских цен в июне составил 0,14% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары подорожали на 0,05%, непродовольственные — на 0,16%, а услуги — на 0,68%.

Инфляция в Белгородской области в июне 2025-го составила 8,86% по сравнению с июнем 2024-го, в Воронежской — 10,93%, а в Курской — 10,32% .

Егор Якимов