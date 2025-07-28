Инфляция в Воронежской области в июне составила 10,93%

Годовая инфляция в Воронежской области июне составила 10,93% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Воронежстата, индекс потребительских цен в июне по сравнению с маем составил 0,2%, с декабрем 2024 года — 3,48%.

Потребительские товары за месяц подорожали на 0,5%, непродовольственные, напротив, подешевели на 0,2%. Услуги прибавили в цене 0,2%.

В мае годовая инфляция в Воронежской области равнялась 11,3%. В Белгородской области июньский показатель составил 8,86%.

Алина Морозова