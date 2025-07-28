Инфляция в Курской области в июне составила 10,32%

Годовая инфляция в Курской области составила 10,32% в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Курскстата, индекс потребительских цен в июне составил 0,23% по отношению к предыдущему месяцу. Продовольственные товары подорожали на 0,2%, непродовольственные — на 0,36%, а услуги — на 0,06%.

Инфляция в Белгородской области в июне 2025-го составила 8,86% по сравнению с июнем 2024-го, а в Воронежской — 10,93%.

Егор Якимов