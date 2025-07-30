Годовая инфляция в Тамбовской области в июне составила 11%

В Тамбовской области годовая инфляция в июне составила 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным Тамбовстата, индекс потребительских цен в регионе в июне составил 0,2% по отношению к маю, 3,8% — к декабрю 2024 года.

Потребительские товары за месяц подешевели на 0,04%, непродовольственные, напротив, подорожали на 0,6%. Услуги прибавили в цене 0,6%.

В мае инфляция в Тамбовской области равнялась 11,41%. В Белгородской области показатель в июне составил 8,86%, в Воронежской — 10,93%, в Курской — 10,32%, в Липецкой — 10,81%, в Орловской — 10,21%.

Алина Морозова