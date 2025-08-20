Главные новости за 20 августа. Кавказ

Полицейские задержали 59-летнего жителя Минераловодского района Ставропольского края за торговлю боевыми патронами. В ходе оперативных мероприятий правоохранители зафиксировали продажу 268 патронов. По заключению экспертов, боеприпасы оказались боевыми калибра 5,45х39 мм и пригодными для стрельбы.

В Кабардино-Балкарии следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих альпинистов. Они сорвались 20 августа при восхождении на гору Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района. 27-летний и 25-летний жители Перми не удержались на скале. Они сорвались в ущелье и погибли.

В городе Лермонтове 21 августа состоятся антитеррористические учения на базе школы №2. Учения охватят территорию школы №2 на улице Горняков, 54 и прилегающие улицы. С 10:00 до 11:30 будет частично ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Горняков и Ленина. В мероприятии примут участие сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии.

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило в отдел МВД по Пятигорску документы о поджогах горы Машук.

Спасатели локализовали пожар в административном здании АО «Дербентский коньячный комбинат», охватившем площадь 500 кв. м. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

Начальника одного из отделений почтовой связи Невинномысского почтамта УФПС признали виновной в совершении 22 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения).