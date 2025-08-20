В Минераловодском районе Ставрополья задержан торговец боеприпасами

Полицейские задержали 59-летнего жителя Минераловодского района Ставропольского края за торговлю боевыми патронами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

По информации ведомства, сотрудникам Первой оперативно-розыскной части ГУ МВД России по СКФО стало известно, что местный житель может торговать оружием и боеприпасами.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители зафиксировали продажу 268 патронов. По заключению экспертов, боеприпасы оказались боевыми калибра 5,45х39 мм и пригодными для стрельбы.

Отдел МВД России Минераловодский возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконная торговля огнестрельным оружием). При обыске в доме подозреваемого изъяли предметы, похожие на самодельное оружие, назначена экспертиза изъятых предметов.

Следователи выясняют все обстоятельства преступной деятельности задержанного и его возможную причастность к аналогичным правонарушениям.

Валентина Любашенко