В Минераловодском районе Ставрополья задержан торговец боеприпасами
Полицейские задержали 59-летнего жителя Минераловодского района Ставропольского края за торговлю боевыми патронами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По информации ведомства, сотрудникам Первой оперативно-розыскной части ГУ МВД России по СКФО стало известно, что местный житель может торговать оружием и боеприпасами.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители зафиксировали продажу 268 патронов. По заключению экспертов, боеприпасы оказались боевыми калибра 5,45х39 мм и пригодными для стрельбы.
Отдел МВД России Минераловодский возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконная торговля огнестрельным оружием). При обыске в доме подозреваемого изъяли предметы, похожие на самодельное оружие, назначена экспертиза изъятых предметов.
Следователи выясняют все обстоятельства преступной деятельности задержанного и его возможную причастность к аналогичным правонарушениям.