В Кабардино-Балкарии следователи проверяют обстоятельства гибели альпинистов

В Кабардино-Балкарии следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих альпинистов. Они сорвались 20 августа при восхождении на гору Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Предварительно, 27-летний и 25-летний жители Перми не удержались на скале. Они сорвались в ущелье и погибли.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская