В Ставропольском крае безопасность школ отработают на учениях

В городе Лермонтове 21 августа состоятся антитеррористические учения на базе школы №2. Мероприятие пройдет в рамках всероссийской программы, направленной на предотвращение террористических угроз и защиту населения. Об этом сообщила глава города Елена Кобзева в своем Telegram-канале.

По информации госпожи Кобзевой, учения охватят территорию школы №2 на улице Горняков, 54 и прилегающие улицы. С 10:00 до 11:30 будет частично ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Горняков и Ленина. В мероприятии примут участие сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии.

«Основная цель учений — отработка взаимодействия экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с вооруженным нападением на объект. В ходе тренировки будут смоделированы различные сценарии, требующие оперативного реагирования и слаженной работы всех задействованных служб»,— приводятся в сообщении слова главы города.

