На Дербентском коньячном комбинате локализовали пожар на 500 квадратных метрах

Спасатели локализовали пожар в административном здании АО «Дербентский коньячный комбинат», охватившем площадь 500 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Фото: пресс-служба ГУ МСЧ России по Республике Дагестан

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливают представители прокуратуры. Они же дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Наталья Белоштейн