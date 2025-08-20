На Дербентском коньячном комбинате локализовали пожар на 500 квадратных метрах
Спасатели локализовали пожар в административном здании АО «Дербентский коньячный комбинат», охватившем площадь 500 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Фото: пресс-служба ГУ МСЧ России по Республике Дагестан
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливают представители прокуратуры. Они же дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.