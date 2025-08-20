МЧС передало материалы о поджогах горы Машук в МВД
Министерство по чрезвычайным ситуациям направило в отдел МВД по Пятигорску документы о поджогах горы Машук. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам господина Ворошилова, вопрос систематических пожаров на горе Машук обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города.
«Последний раз возгорание на Машуке произошло 17 августа. Открытый огонь ликвидировали только во вторник, после чего продолжалось тление», пояснил глава города.