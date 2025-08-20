Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС передало материалы о поджогах горы Машук в МВД

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило в отдел МВД по Пятигорску документы о поджогах горы Машук. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в социальных сетях.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Ворошилова, вопрос систематических пожаров на горе Машук обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города.

«Последний раз возгорание на Машуке произошло 17 августа. Открытый огонь ликвидировали только во вторник, после чего продолжалось тление», пояснил глава города.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все