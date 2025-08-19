Главные новости за 19 августа. Белгород, Воронеж, Курск

Посольство выясняет судьбу белорусов, якобы бывших в рабстве в воронежском селе.

Гусев сравнил конфликты на выборах в Воронежской области с «голой вечеринкой».

Судимого за покушение на мэра Борисоглебска экс-депутата обвинили в неуплате налогов на 117 млн.

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области возглавил Сергей Третьяков.

Воронежские «Дороги Черноземья» построят обход Борисоглебска за 16,7 млрд.

Белгородской и Курской областям добавили 210 млн рублей федеральной поддержки.