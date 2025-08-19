Главные новости за 19 августа. Белгород, Воронеж, Курск
Посольство выясняет судьбу белорусов, якобы бывших в рабстве в воронежском селе.
Гусев сравнил конфликты на выборах в Воронежской области с «голой вечеринкой».
Судимого за покушение на мэра Борисоглебска экс-депутата обвинили в неуплате налогов на 117 млн.
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области возглавил Сергей Третьяков.
Воронежские «Дороги Черноземья» построят обход Борисоглебска за 16,7 млрд.
Белгородской и Курской областям добавили 210 млн рублей федеральной поддержки.