Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области возглавил Сергей Третьяков

Руководителем управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области назначен на срок полномочий губернатора Сергей Третьяков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сергей (Николаевич) Третьяков родился в 1979 году, в 2000 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. До 2004 года работал в прокуратуре региона. После продолжил карьеру в Воронежской областной коллегии адвокатов. С 1 августа 2022 года господин Третьяков возглавлял центр государственной кадастровой оценки Воронежской области после отставки Алексея Пинигина.

В юридическом сообществе Воронежской области хорошо известен Николай Третьяков, который 37 лет служил в правоохранительных органах, а осенью 2014 года ушел на пенсию с поста руководителя регионального управления СКР.

Ранее занимавший должность руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Никита Гарашкин покинул свой пост 6 ноября 2025 года.

Кабира Гасанова