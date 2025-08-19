Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области возглавил Сергей Третьяков

Руководителем управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области назначен на срок полномочий губернатора Сергей Третьяков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сергей (Николаевич) Третьяков родился в 1979 году, в 2000 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. До 2004 года работал в прокуратуре региона. После продолжил карьеру в Воронежской областной коллегии адвокатов. С 1 августа 2022 года господин Третьяков возглавлял центр государственной кадастровой оценки Воронежской области после отставки Алексея Пинигина.

В юридическом сообществе Воронежской области хорошо известен Николай Третьяков, который 37 лет служил в правоохранительных органах, а осенью 2014 года ушел на пенсию с поста руководителя регионального управления СКР.

Ранее занимавший должность руководитель управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области Никита Гарашкин покинул свой пост 6 ноября 2025 года.

Кабира Гасанова