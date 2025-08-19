Воронежские «Дороги Черноземья» построят обход Борисоглебска за 16,7 млрд

Подряд на строительство автодороги в обход города Борисоглебск в Воронежской области получило местное АО «Дороги Черноземья». ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства» заключило с компанией контракт на сумму в 16,7 млрд руб. при начальной цене в 17,3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На открытый конкурс поступило две заявки — другой участник предлагал выполнить работы по начальной цене.

Победителю предстоит с 1 сентября 2025-го до 31 мая 2029 года выполнить подготовительные работы, положить земляное полотно и дорожную одежду, устроить пересечения и примыкания, построить мост через реку Ворона, четыре путепровода и столько же транспортных развязок, смонтировать ливневую канализацию и т.д.

По данным Rusprofile, АО «Дороги Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году с уставным капиталом 10 млн руб. для эксплуатации автомобильных дорог и магистралей. Гендиректор — Александр Слюсарь. Собственники не раскрываются. Выручка за 2024 год составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 509 млн руб.

Накануне стало известно, что ремонт западного обхода Орла могут завершить в 2026 году, а не в 2027-м, как планировалось раньше.