Гусев сравнил конфликты на выборах в Воронежской области с «голой вечеринкой»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе прямого эфира в соцсетях облправительства во вторник, 19 августа, одновременно прокомментировал все конфликты, возникавшие во время предвыборных кампаний 2025 года в Воронежскую областную думу и городскую думу Воронежа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямого эфира в соцсетях облправительства 19 августа

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямого эфира в соцсетях облправительства 19 августа

«Избирательная кампания, собственно, набирает сейчас обороты, закончилась процедура регистрации кандидатов, там некоторые свои нюансы были, но все они, все действия избирательной комиссии, были подтверждены решениями судов. Я думаю, что все это знают. И никакого влияния на избирательный процесс это не оказывает на самом деле»,— сказал губернатор.

В августе в Воронежской области действующие депутаты и кандидаты несколько раз пытались отменить в судах отказы в регистрации. В частности, территориальная избирательная комиссия отказала депутату гордумы Дмитрию Швецову (бывший член фракции «Единая Россия», в кампании-2025 перешел в «Справедливую Россию — За правду») в регистрации на выборы в областную и городскую думы. Отказ оставил в силе Воронежский областной суд. Также избирком не зарегистрировал на выборы по округам в гордуму лидеров партсписка СРЗП — главу реготделения и фракции в городском парламенте Артема Рымаря и совладельца местного издания «Площадь» Дмитрия Кухаренко. Господа Рымырь и Кухаренко тоже не смогли отменить отказы в регистрации в суде. Кроме того, господину Кухаренко было отказано и в регистрации кандидатом в областную думу, решение также устояло в облсуде.

Ни одного конкретного действующего или бывшего депутата, кандидата или политическую партию господин Гусев в своем комментарии называть не стал, но высказался об эпизодах смены партийной принадлежности.

«Как пример, у нас у некоторых, видимо, даже бывших депутатов закружилась голова от того, что их не выдвинули в свои политические партии. Они начали ходить, искать, в какую дверь войти. Здесь по аналогии с той голой вечеринкой, главное, чтобы не в ту дверь не вошли. Ищут какие-то партии себе новые, хотя десятилетиями представляли другие партии. Какие-то странные люди, честно говоря. Ну избиратели у нас люди мудрые, они все поймут»,— сказал губернатор.

В частности, ранее сообщалось, что в новый созыв воронежской областной думы два экс-единоросса — юрист Владимир Рожков и бывший глава региональной службы финансово-бюджетного надзора Николай Колосков — были выдвинуты от КПРФ.

«Сейчас депутаты начинают, входя в активную фазу агитации, встречаться с людьми, позиции свои доносить. Конечно, очень важно, чтобы голова ни у кого не закружилась. Иногда мы замечаем, что люди, те, кто себя презентует, не отдают себе отчета в последствиях. Начинают говорить: я решу все проблемы, я знаю как, я умею и так далее. Ну, мы понимаем, что эти люди просто демагоги. Конечно, вот я думаю, что избиратели уже знают, как отличить человека, который хочет принести пользу от того, кто хочет какие-то свои личные там проблемки решить за счет депутатского мандата. Уверен, что именно так и в этот раз будет»,— отметил также губернатор.

Александр Гусев заключил, что ожидает в Воронежской области «хорошую явку, высокую, потому что люди сейчас политически активны», поскольку «события, связанные с проведением специальной военной операции, на это настраивают». «Теперь уже у многих есть понимание, что судьбу страны можно решать, участвуя активно в процессах, которые в стране происходят. Мы это увидели, опять же, по поддержке специальной военной операции»,— сказал губернатор.

«Уверен, что явка будет высокая. Она не то чтобы там для легитимизации нужна, для легитимности процесса выборного, но мы просто хотели бы, чтобы люди еще раз свое мнение выразили и выбрали тех людей, которым доверяют. Мы уверены, что выборы будут конкурентными, и, хотелось бы на это очень надеяться, честными»,— отметил Александр Гусев.

По его данным, в Воронежской области пока не планируется проводить так называемое «голосование на пеньках» — в придомовом формате. «Там некоторые форматы еще нам предлагали применить в процессе, такие как придомовое голосование, но мне кажется, это опасная штука, по крайней мере в текущей обстановке. Мы пока от этого отказались».

Сергей Калашников