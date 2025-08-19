Посольство выясняет судьбу белорусов, якобы бывших в рабстве в воронежском селе

Белорусское посольство в России разбирается в ситуации, связанной с сообщениями о соотечественниках, которых якобы держали в рабстве в Воронежской области. Об этом рассказали в дипломатическом представительстве.

По сообщению государственного информагентства БЕЛТА, дипломаты установили телефонные номера якобы привлекавшихся к принудительному труду белорусов. До одного из них удалось дозвониться.

По данным БЕЛТА, органы Следственного комитета России по Воронежской области организовали доследственную проверку.

О том, что в селе Подколодновка Богучарского района «организована трудовая эксплуатация порядка 100 человек», сообщило волонтерское движение «Альтернатива». Волонтеры рассказали, что якобы освободили четырех граждан Белоруссии.

UPD. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить результаты проверки информации о незаконном лишении свободы людей в Воронежской области, сообщили в ведомстве.

Юрий Голубь