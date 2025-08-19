Белгородской и Курской областям добавили 210 млн рублей федеральной поддержки

Правительство России выделит 210 млн руб. на выплаты жителям Белгородской области, пострадавшим в результате атак ВСУ, и организациям, предоставляющим услуги ЖКХ в Курской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В частности, 60 млн руб. направят жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Объем выплат составит более 156 тыс. руб. на человека. 150,6 млн руб. получат 25 организаций, оказывающих услуги ЖКХ в Курской области. Средства выделят в связи с приостановлением платы за жилое помещение и коммунальные услуги для жителей отдельных территорий региона с августа прошлого года.

В начале августа в Правительстве России подписали распоряжение о направлении 38,6 млрд руб. на ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб. жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости в результате действий ВСУ. Согласно документу, кабмин также должен направить 650,5 млн руб. бизнесу и индивидуальным предпринимателям Белгородской, Брянской и Курской областей на компенсацию расходов на зарплаты сотрудникам простаивающих предприятий в третьем квартале 2025 года.

Кабира Гасанова