Судимого за покушение на мэра Борисоглебска экс-депутата обвинили в неуплате налогов на 117 млн

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области завершило расследование в отношении предпринимателя, обвиняемого в неуплате 117 млн руб. налогов и сокрытии 13 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы), за счет которых должны были взыскать недоимки. Как сообщили «Ъ-Черноземье» источники в силовых структурах, речь идет об Александре Чистопрудове. По данным «Ъ-Черноземье», в 2007 году он был осужден за покушение на убийство главы Борисоглебска и являлся депутатом местной гордумы. В обоих делах полностью совпадают ФИО и даты рождения фигурантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно картотеке Борисоглебского горсуда, дело Александра Чистопрудова передано на рассмотрение судье Александру Терещенко. Дата первого заседание пока не назначена.

По версии следствия, обвиняемый осуществлял деятельность в сфере розничной торговли моторным топливом и с 2020 по 2022 годы не уплатил налоги по упрощенной системе налогообложения, НДС, а также НДФЛ на общую сумму около 117 млн руб. При этом Чистопрудов скрыл от взыскания уполномоченными органами 13 млн руб. Часть ущерба была возмещена на предварительном следствии. На имущество экс-депутата наложен арест, стоимость активов превышает 147 млн руб.

В ноябре 2007 году Александр Чистопрудов был приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о покушении на мэра Борисоглебска Ивана Данилова. Исполнитель, местный криминальный авторитет Геннадий Рукавцов, получил шесть лет колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривалось в Воронежском областном суде с участием присяжных. Первая коллегия была распущена незадолго до прений из-за отказа пяти членов участвовать в разбирательстве по личным обстоятельствам. Второй состав коллегии вынес оправдательный вердикт, посчитав недоказанным событие преступления, а обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда. Прокуратура подала жалобу в Верховный суд РФ (ВС) в связи с многочисленными процессуальными нарушениями в ходе суда. ВС отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение, по итогам которого подсудимые получили реальные сроки. Александр Чистопрудов настаивал на своей невиновности, а Геннадий Рукавцов, напротив, во всем сознался. Итоговый приговор вступил в законную силу в апреле 2008 года.

Как указано в картотеке дел Россошанского райсуда Воронежской области, в мае 2015 года суд удовлетворил ходатайство Александра Чистопрудова об условно-досрочном освобождении.

Подробнее о деле о покушении на мэра Борисоглебска — в архивном материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова