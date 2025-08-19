Главные новости за 19 августа. Кавказ

Советский районный суд Махачкалы принял к производству антикоррупционный иск заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева к бывшему главе администрации города Саиду Амирову, 18 его родственникам и доверенным лицам.

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с ФСБ задержали пятерых граждан, которые с апреля по ноябрь 2024 года вымогали деньги у директора строительной компании, получив в общей сложности свыше 3 млн руб. В операции приняли участие оперативные службы Москвы и Республики Дагестан, а также сотрудники столичного и республиканского управлений ФСБ России.

В Карачаево-Черкесии в 2025 году на поддержку сельскохозяйственных производителей планируют выделить около 1 млрд руб. из федерального и республиканского бюджетов.

В Ставропольском крае появится новое предприятие по глубокой переработке сельхозпродукции. Завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала построят в Советском округе. Производство запустят в 2028 году с планируемой ежегодной мощностью до 16 тыс. т.

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 22,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что превышает прошлогодние показатели на 7,3%.

Госэкспертиза Дагестана впервые выдала положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство многоквартирных домов в Каспийске.