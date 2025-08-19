На Ставрополье откроют завод по глубокой переработке сельхозпродукции
В Ставропольском крае появится новое предприятие по глубокой переработке сельхозпродукции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала построят в Советском округе. Производство запустят в 2028 году с планируемой ежегодной мощностью до 16 тыс.тонн.
Продукция завода востребована в пищевой и фармацевтической промышленности. Ее используют при производстве йогуртов, кондитерских изделий, соусов, а также ряда медикаментов.