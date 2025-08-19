Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье откроют завод по глубокой переработке сельхозпродукции

В Ставропольском крае появится новое предприятие по глубокой переработке сельхозпродукции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала построят в Советском округе. Производство запустят в 2028 году с планируемой ежегодной мощностью до 16 тыс.тонн.

Продукция завода востребована в пищевой и фармацевтической промышленности. Ее используют при производстве йогуртов, кондитерских изделий, соусов, а также ряда медикаментов.

Мария Хоперская

Новости компаний Все