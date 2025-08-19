В Дагестане завершили первую негосударственную проверку проекта многоквартирного дома

Госэкспертиза Дагестана впервые выдала положительное заключение негосударственной экспертизы на строительство многоквартирных домов в Каспийске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, компания ООО «Специализированный застройщик «Наследие» прошла проверку сметной стоимости строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой в десятом микрорайоне Каспийска, заявление на экспертизу было подано в конце июля.

«Негосударственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий доступна для тех, кто осуществляет финансирование строительства исключительно за счет внебюджетных источников»,— уточнили в ведомстве.

Валентина Любашенко