В Кабардино-Балкарии число субъектов МСП выросло на 7,3%

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 22,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что превышает прошлогодние показатели на 7,3%. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.

По информации ведомства, среди зарегистрированных субъектов МСП 5,7 тыс. составляют юридические лица, 16,6 тыс. — индивидуальные предприниматели. Количество самозанятых граждан, получивших официальный статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», достигло 89,9 тыс. человек.

«За отчетный период в республике появилось почти 4 тыс. новых субъектов МСП — на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко