В Москве и Дагестане задержали банду за вымогательство 3 млн рублей

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с ФСБ задержали пятерых граждан, которые с апреля по ноябрь 2024 года вымогали деньги у директора строительной компании, получив в общей сложности свыше 3 млн руб. В операции приняли участие оперативные службы Москвы и республики Дагестан, а также сотрудники столичного и республиканского управлений ФСБ России. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что злоумышленники на протяжении восьми месяцев неоднократно применяли угрозы и насилие в отношении руководителя строительной компании. Под вымышленными предлогами преступники требовали у него деньги.

Полицейские, совместно с сотрудниками Росгвардии, арестовали подозреваемых на территории столичного региона и республики Дагестан. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Всем фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Валентина Любашенко