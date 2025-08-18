Предотвращение теракта на Крымском мосту. Главное

Сотрудники ФСБ России выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, направлявшийся на Крымский мост. Об этом 18 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ