Предотвращение теракта на Крымском мосту. Главное
ФСБ предотвратила вторую за год попытку теракта на Крымском мосту
Сотрудники ФСБ России выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, направлявшийся на Крымский мост. Об этом 18 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
- Авто прибыло в Россию из Украины транзитом через несколько стран и пересекло российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.
- В Краснодарском крае машина должна была быть передана другому водителю, который, по плану киевского режима, стал бы невольным террористом-смертником.
- По факту доставки автомобиля в Россию возбуждены уголовные дела. Задержаны лица, причастные к операции.
- Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что действия Киева были направлены на срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
- Это уже вторая попытка украинских спецслужб использовать авто со взрывчаткой для диверсий на мосту в 2025 году. Ранее, 2 апреля, на белорусско-польском участке границы был задержан микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки.