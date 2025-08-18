ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту

Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку теракта на Крымском мосту. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, спецслужбы Украины планировали направить в регион автомобиль со взрывным устройством, замаскированным под груз.

Фото: Пресс-служба Кремля

По данным ведомства, машина с самодельной бомбой прибыла в Россию из Украины транзитом через несколько стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Автомобиль «Шевроле Вольт» следовал на автовозе под управлением частного перевозчика.

В дальнейшем транспорт должны были передать другому водителю, которому предстояло пересечь Крымский мост и, не зная о взрывчатке, стать жертвой преступного замысла.

ФСБ уточнила, что взрывное устройство было обнаружено и обезврежено. Все лица, причастные к доставке автомобиля на территорию России, задержаны.

Анна Гречко