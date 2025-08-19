Аксенов: Пытавшиеся подорвать Крымский мост перевозили 130 кг взрывчатки

Террористы, которые пытались подорвать Крымский мост, перевозили 130 кг взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Аксенов отметил, что автомобиль прошел границы нескольких европейских стран, прежде чем сотрудники ФСБ России обнаружили и обезвредили его. Взрывчатка была тщательно замаскирована и залита, что усложняло обнаружение.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники службы выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, направлявшийся на Крымский мост.

Анна Гречко