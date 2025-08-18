Попытка Киева совершить теракт на Крымском мосту была направлена на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Господин Мирошник подчеркнул, что провокация могла сорвать поиск мирного разрешения конфликта и осложнить переговоры между сторонами.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на мосту предотвращен готовившийся теракт. Выявлен и обезврежен автомобиль Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством большой мощности.

Анна Гречко