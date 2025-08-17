Главные новости к утру 17 августа

Президент США Дональд Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины 22 августа, если его встреча с Владимиром Зеленским пройдет успешно, пишет CNN.

По информации Politico, вместе с Владимиром Зеленским на переговоры в Дональдом Трампом может отправиться президент Финляндии Александр Стубб. Bild пишет, что в качестве сопровождения в Вашингтон могут поехать Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц или Кир Стармер.

Fox News опубликовал полный текст письма первой леди США Мелании Трамп Владимиру Путину. В нем говорится, что президент России способен «в одиночку восстановить мелодичный смех» детей и «оказать услугу всему человечеству одним росчерком пера».

При налете БПЛА в Воронежской области ранен мужчина. Из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции повреждена ЛЭП, задержано движение поездов. Загорелись магазин и вещевой рынок.

В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю пострадала женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног.