При налете БПЛА на Воронежскую область ранен мужчина
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили над тремя районами региона «еще около пяти» беспилотников. Ранен монтер пути железнодорожной станции.
Как уточнил господин Гусев в Telegram-канале, мужчина госпитализирован. В результате падения обломков БПЛА также повреждена линия электропередач на железнодорожной станции. Задержано движение нескольких поездов.
В одном из районов региона загорелись магазин и вещевой рынок. В другом муниципалитете экстренные службы ликвидируют возгорание газовой трубы. Название районов губернатор не назвал. Угроза атаки БПЛА продолжает действовать.
Ранее Александр Гусев сообщил, что силы ПВО уничтожили «несколько» беспилотников над Воронежем и на востоке области. В Воронеже повреждено остекление квартир жилого дома.