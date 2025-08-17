Bild: в США на переговоры вместе с Зеленским может поехать Макрон или Мерц

Власти Франции, Германии и Великобритании обсудят 17 августа, представитель какой страны будет сопровождать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, Дональд Трамп разрешил Владимиру Зеленскому приехать в Вашингтон вместе с одним из европейских лидеров. Собеседники Bild утверждают, что сопровождать президента Украины может президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер Великобритании Кир Стармер.

Издание Il Fatto quotidiano писало, что отправиться в США вместе в Владимиром Зеленским может премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Politico в качестве возможного сопровождающего называло президента Финляндии Александра Стубба.