CNN узнал условия проведения трехсторонней встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп готов провести трехсторонние переговоры с участием президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, если встреча с господином Зеленским 18 августа пройдет успешно, пишет CNN.

Как уточняет телеканал, трехсторонняя встреча может пройти 22 августа. Ранее об этом со ссылкой на источники также писало издание Axios.

15 августа прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Господин Путин сказал, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. Господин Трамп заявил, что сделка по итогам переговоров заключена не была, но шансы достичь мира есть. Президент Украины подтвердил, что 18 августа направится в Вашингтон на встречу с президентом США.