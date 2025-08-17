В Белгородской области при ударе дрона пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки и ног.

Как уточнил господин Гладков в Telegram-канале, бойцы самообороны доставили пострадавшую в Грайворонскую ЦРБ. Позднее женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Губернатор также уточнил, что в автомобиле выбиты стекла, посечен кузов.