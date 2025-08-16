«Мир сегодня безопаснее, чем вчера»

15 августа на Аляске состоялась встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, после которой глава США вернулся в Вашингтон, откуда провел переговоры с лидерами стран ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским. Оценки результатов переговорных процессов и другие заявления — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) во время пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) во время пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони:

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

«Наконец-то появляется проблеск надежды на мирные переговоры на Украине. Италия вносит свой вклад вместе со своими западными союзниками».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер:

Фото: Anthony Devlin / Pool / Reuters

«Пока он (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) не прекратит свое варварское наступление, мы продолжим закручивать гайки на военной машине (России.— “Ъ”), вводя еще больше санкций, которые уже оказали пагубное воздействие на российскую экономику и ее народ».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо:

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Встреча президентов Трампа и Путина официально запустила процесс стандартизации отношений между США и РФ… Важнейшим стал сам факт их встречи… было отвергнуто черно-белое видение военного конфликта на Украине, которое так последовательно продвигала администрация Байдена и которое и далее продвигает группа сильных игроков в Евросоюзе».

Президент Франции Эмманюэль Макрон:

Фото: PHILIPPE MAGONI / Pool / Reuters

«Любой прочный мир должен сопровождаться незыблемыми гарантиями безопасности. В этой связи я приветствую готовность Соединенных Штатов внести свой вклад. Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами по “коалиции желающих”… Важно усвоить уроки последних 30 лет и, в частности, склонность России не выполнять свои обязательства».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

Фото: Inquam Photos / Tudor Pana / Reuters

«Много лет мы наблюдаем, как две крупнейшие ядерные державы разрушают рамки сотрудничества и посылают друг другу угрозы. Теперь все кончено. Мир сегодня безопаснее, чем вчера».

Совместное заявление восьми европейских лидеров:

Фото: Yves Herman / Reuters, Yves Herman / File Photo / Reuters

«Украина должна получить надежные гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности... Не должно быть никаких ограничений для вооруженных сил Украины или ее сотрудничества с третьими странами. Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО… Мы продолжим ужесточать санкции, чтобы оказывать давление на военную экономику России, пока не будет достигнут... мир».

И. о. премьер-министра Нидерландов Дик Схоф:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Мы приветствуем усилия президента Трампа по достижению прочного мира на Украине. Отрадно видеть, что появилась перспектива проведения саммита между США, Украиной и Россией при поддержке Европы».

Фото: Резиденция Президента «Акорда»

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай:

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем современности».

Президент Украины Владимир Зеленский:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина—Америка—Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого… Важно, чтобы европейцы были вовлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой».

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал:

Фото: Seth Wenig / AP

«Индия высоко оценивает прогресс, достигнутый на саммите… Путь вперед может лежать только через диалог и дипломатию. Мир желает скорейшего завершения конфликта на Украине».

Подготовила Милена Двойченкова