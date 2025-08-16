Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Овальном кабинете 18 августа

Дональд Трамп подтвердил планы провести встречу с Владимиром Зеленским 18 августа. Ранее о приглашении прибыть в Вашингтон сообщил президент Украины.

«Зеленский прибудет в округ Колумбия, в Овальный кабинет, в понедельник днем», — написал президент США. Он добавил, что «если все получится, мы запланируем (новую) встречу с президентом Путиным».

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры 15 августа на Аляске. Они продлились около трех часов и завершились выходом к прессе, при этом президенты не стали отвечать на вопросы журналистов.

Заявления Путина и Трампа в Анкоридже — в материале «Ъ».