Президент Казахстана назвал саммит Путина и Трампа историческим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал проведение саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он отметил, что считает это началом переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне.

Господин Токаев назвал двусторонний саммит историческим. По его словам, эта встреча стала возможной благодаря «политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы» к решению проблем современности, включая прекращение военных действий на Украине. Заявление президента Казахстана опубликовала его пресс-служба.

Господа Путин и Трамп встретились на Аляске 15 августа. Они почти три часа обсуждали урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось. Венгрия и Словакия положительно оценили встречу, Великобритания и Франция пригрозили ужесточить антироссийские санкции. В Евросоюзе после саммита исключили любые ограничения на поставки оружия Украине.

