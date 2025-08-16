Премьер Словакии призвал дать гарантии безопасности и Украине, и России

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске запустила процесс стандартизации отношений между двумя странами, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он считает, что гарантии безопасности по окончании военного конфликта на Украине должны быть предоставлены и Киеву, и Москве.

По его мнению, участники саммита достигли нескольких задач. В частности, «было отвергнуто черно-белое видение военного конфликта», которое продвигала администрация предыдущего президента США Джо Байдена и которое поддерживают в ЕС, уверен господин Фицо.

«Путь (к урегулированию.— "Ъ") не ведет через обвинения российского политического руководства, через санкции. (Он ведет.— "Ъ") через конструктивные переговоры»,— сказал Роберт Фицо в видеообращении (цитата по ТАСС).

Президент Франции Эмманюэль Макрон после саммита призвал продолжать оказывать давление на Россию, британский премьер Кир Стармер тоже пригрозил новыми санкциями.

