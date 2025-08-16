Макрон заявил о «склонности России не выполнять обещания»

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с коллегами из Евросоюза (ЕС) итоги саммита президентов России и США на Аляске. Господин Макрон заявил, что крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, «пока не будет заключен прочный и долгосрочный мир, уважающий права Украины». Он утверждает, что российские власти зачастую не выполняют свои обещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PHILIPPE MAGONI / Pool / Reuters Фото: PHILIPPE MAGONI / Pool / Reuters

По словам президента Франции, «любой прочный мир должен сопровождаться незыблемыми гарантиями безопасности». Он анонсировал новую встречу «коалиции желающих», которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Украины. «Крайне важно усвоить все уроки последних 30 лет, и в частности, устоявшуюся склонность России не выполнять свои обязательства»,— написал Эмманюэль Макрон в соцсети X.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 15 августа на военной базе на Аляске. Их переговоры в узком формате заняли почти три часа. Ключевой темой было урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось. Президент США сказал, что для этого нужно участие стран Европы. 18 августа Вашингтон посетит президент Украины Владимир Зеленский.

О том, как прошел двусторонний саммит, читайте в материале «Ъ».