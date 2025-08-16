Орбан: после встречи Путина и Трампа мир стал безопаснее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа укрепила международную безопасность. Аналогичного мнения придерживается глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Мы годами наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушают рамки своего сотрудничества и обмениваются угрозами. С этим покончено. Сегодня мир безопаснее, чем был вчера»,— написал господин Орбан в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Господин Сийярто убежден, что «мир безопаснее, пока существует диалог между США и Россией на самом высоком уровне». По его словам, двусторонний самит на Аляске подтвердил, что военный конфликт на Украине «будет решен не на поле боя, а за столом переговоров». «Мира можно достичь только путем переговоров, диалога и поддержания дипломатических каналов открытыми»,— прокомментировал он в соцсети X.

15 августа Владимир Путин на Аляске встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их переговоры в узком формате продлились почти три часа. Главной темой стало урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось. Евросоюза (ЕС) и Великобритании после саммита исключили любые ограничения на поставки оружия Киеву или отказ от интеграции Украины в ЕС и НАТО.

