Встреча Путина и Трампа на саммите на Аляске

Онлайн-трансляция: участники, заявления, события

15 августа в 22:30 мск состоится историческая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа и продлится только один день. Ключевой темой встречи станет мирное урегулирование конфликта на Украине. На Аляску уже вылетел Дональд Трамп, он первым встретит Владимира Путина, который отправится на остров из Магадана, где сейчас находится с визитом. Что происходит в преддверии саммита — в онлайн-трансляции «Ъ».

17:44. Глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет консультировать Дональда Трампа и Питта Хегсета на Аляске по саммиту с РФ, сообщает CNN.

17:18. Путин, завершая поездку в Магадан, возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» — он символизирует сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны. Об этом передает RT.

17:07. Трамп заявил, что обсудил с Лукашенко, среди прочего, визит Путина на Аляску.

17:06. Александр Лукашенко и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

16:54. Проекты экономического сотрудничества России и США, тема «взаимных раздражителей» будут на повестке переговоров Путина и Трампа — Песков.

16:50. Путин в полете до Аляски будет работать над тезисами по всем темам предстоящего саммита — Песков.

16:50. На саммите Путина и Трампа вопрос украинского урегулирования будет стоять во главе угла — Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

16:49. Самолет Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 мск), сообщил Песков Зарубину.

16:49. Путин пунктуально вылетит из Магадана в Анкоридж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Он подтвердил, что Трамп встретит Путина у трапа самолета.

16:46. Российские журналисты выдвинулись на военную базу. Прощай, спортцентр «Морские волки», передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

16:41. Агентство Reuters узнало состав делегации США на переговорах с Россией. В делегацию вошли глава ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и госсекретарь Марко Рубио.

16:24. Трамп не намерен до начала саммита разговаривать с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами — представитель администрации президента США в беседе с NBC.

16:23. После Путин вылетит на Аляску, где примет участие в саммите с Трампом.

16:22. Владимир Путин также побывал в спорткомплексе «Президентский» в Магадане, который открывал в 2023 году по видеосвязи.

16:22. Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, сообщили в Кремле. Он осмотрит склад приемки и хранения сырья, реакционный зал и производственную лабораторию.

16:22. Министр обороны США Питт Хегсет также направляется в Анкоридж, где пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Пентагон.

16:17. Самолет с Дональдом Трампом покинул базу Эндрюс и направился на Аляску.

16:17. Дональд Трамп прибудет на Аляску первым и будет лично встречать президента Владимира Путина, сообщил губернатор штата Майк Данливи.

Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

