Встреча Путина и Трампа на саммите на Аляске

15 августа в 22:30 мск состоится историческая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа и продлится только один день. Ключевой темой встречи станет мирное урегулирование конфликта на Украине. На Аляску уже вылетел Дональд Трамп, он первым встретит Владимира Путина, который отправится на остров из Магадана, где сейчас находится с визитом. Что происходит в преддверии саммита — в онлайн-трансляции «Ъ».

17:44. Глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет консультировать Дональда Трампа и Питта Хегсета на Аляске по саммиту с РФ, сообщает CNN.

17:18. Путин, завершая поездку в Магадан, возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» — он символизирует сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны. Об этом передает RT.

17:07. Трамп заявил, что обсудил с Лукашенко, среди прочего, визит Путина на Аляску.

17:06. Александр Лукашенко и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

16:54. Проекты экономического сотрудничества России и США, тема «взаимных раздражителей» будут на повестке переговоров Путина и Трампа — Песков.

16:50. Путин в полете до Аляски будет работать над тезисами по всем темам предстоящего саммита — Песков.

16:50. На саммите Путина и Трампа вопрос украинского урегулирования будет стоять во главе угла — Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

16:49. Самолет Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11:00 по местному времени (22:00 мск), сообщил Песков Зарубину.

16:49. Путин пунктуально вылетит из Магадана в Анкоридж, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Он подтвердил, что Трамп встретит Путина у трапа самолета.

16:46. Российские журналисты выдвинулись на военную базу. Прощай, спортцентр «Морские волки», передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

16:41. Агентство Reuters узнало состав делегации США на переговорах с Россией. В делегацию вошли глава ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и госсекретарь Марко Рубио.

16:24. Трамп не намерен до начала саммита разговаривать с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами — представитель администрации президента США в беседе с NBC.

16:23. После Путин вылетит на Аляску, где примет участие в саммите с Трампом.

16:22. Владимир Путин также побывал в спорткомплексе «Президентский» в Магадане, который открывал в 2023 году по видеосвязи.

16:22. Владимир Путин прибыл на завод «Омега-Си» в Магадане, сообщили в Кремле. Он осмотрит склад приемки и хранения сырья, реакционный зал и производственную лабораторию.

16:22. Министр обороны США Питт Хегсет также направляется в Анкоридж, где пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Пентагон.

16:17. Самолет с Дональдом Трампом покинул базу Эндрюс и направился на Аляску.

16:17. Дональд Трамп прибудет на Аляску первым и будет лично встречать президента Владимира Путина, сообщил губернатор штата Майк Данливи.