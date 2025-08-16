Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Next time in Moscow»: итоговые заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

Президенты России и США пока не достигли сделки по Украине по итогам переговоров на Аляске

В ночь на 16 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам российско-американских переговоров в узком составе. Сделки по Украине достигнуто не было, но они отметили некоторый прогресс. О чем рассказали журналистам лидеры — в подборке «Ъ».

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп снова обменялись рукопожатием на пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп снова обменялись рукопожатием на пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп снова обменялись рукопожатием на пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявления президента РФ Владимира Путина:

О переговорах

  • Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными.

О добрососедстве с США

  • Россия и США являются близкими соседями, хоть и разделены океаном.
  • Когда мы с Трампом встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым».
  • С Аляской связана значительная часть общей истории России и США.
  • РФ признательна США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.

Об отношениях с США

  • Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. Встреча лидеров двух государств реально назрела.
  • России и США важно перелистнуть страницы и вернуться к сотрудничеству.
  • У нас с Трампом установились очень хорошие прямые контакты.
  • У России и США много интересных направлений для совместной работы.
  • России и США есть, что предложить друг другу в разных сферах — от технологий до Арктики.

Об украинском урегулировании

  • Одним из центральных вопросов встречи стала Украина.
  • Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее — трагедией и тяжелой болью.
  • Трамп говорит, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Я подтверждаю это.
  • Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый характер, нужно устранить первопричины кризиса.
  • Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису и готова работать над безопасностью Украины.
  • Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут отправной точкой для достижения мира на Украине.
  • Рассчитываем, что Киев и европейские столицы не будут препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.

Заявления президента США Дональда Трампа:

  • Есть неплохой шанс достичь мира, но сделки пока нет.
  • Путин хочет завершить конфликт на Украине, как и я.
  • Созвонюсь с Зеленским и европейскими лидерами.
  • Знаю команду Путина, видел ее в газетах, и она почти такая же популярная, как и босс.
  • Сегодня мы достигли существенного прогресса, у меня с президентом Путиным очень хорошие отношения.
  • Много пунктов по Украине согласовано, есть хороший шанс на договоренности по остальным.
  • Самое главное — неплохой, хороший шанс достичь урегулирования.

О продолжении переговоров

— Спасибо, президент. Повторим скоро. И увидимся еще. Спасибо, Владимир!

— В следующий раз в Москве?

— Интересно! Меня раскритикуют за это. Но я рассматриваю такой вариант.

Фотогалерея

От Клинтона до Трампа

Предыдущая фотография
С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все