Путин: встреча лидеров России и США давно назрела

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом давно назрела. Он подчеркнул, что российско-американские встречи на таком уровне не проводились около четырех лет, «этот период был непростой».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин

«Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. Очевидно, надо было выправлять ситуацию. И в этом плане личная встреча глав государств давно назрела»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции.

Как добавил господин Путин, одной из центральных тем встречи стало урегулирование российско-украинского конфликта. Дональд Трамп сообщил, что «мы не смогли достичь полного понимания» и сделки по Украине пока нет.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа проходили на Аляске и длились 2 часа 45 минут.