Путин заявил о готовности работать над безопасностью Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с американским коллегой Дональдом Трампом в необходимости обеспечить безопасность Украины. По словам российского лидера, Россия готова работать над этим.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни — и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль»,— сказал российский президент на пресс-конференции.

Дональд Трамп сообщил, что по итогу переговоров с Владимиром Путиным договоренности о сделке по Украине нет.

