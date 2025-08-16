Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин заявил о готовности работать над безопасностью Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с американским коллегой Дональдом Трампом в необходимости обеспечить безопасность Украины. По словам российского лидера, Россия готова работать над этим.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни — и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль»,— сказал российский президент на пресс-конференции.

Итоговые заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

Читать далее

Дональд Трамп сообщил, что по итогу переговоров с Владимиром Путиным договоренности о сделке по Украине нет.

Лусине Баласян

Фотогалерея

От Клинтона до Трампа

Предыдущая фотография
С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все