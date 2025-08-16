Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин: если бы Трамп был президентом, конфликта на Украине бы не было

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске заявил, что если бы господин Трамп был президентом в 2022 году, то до боевых действий ситуация на Украине могла бы не дойти.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин сказал, что пытался донести до тогдашнего президента США Джо Байдена мысль, что не нужно доводить ситуации, при которой могут начаться боевые действия. Следом господин Путин сказал, что Дональд Трамп говорил: если бы он тогда был президентом, конфликта могло бы не быть.

Итоговые заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

«Считаю, что так и было бы»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции. По его словам, «сегодняшние договоренности» станут опорной точкой не только для решения конфликта на Украине, но и для возобновления отношений России и США. О каких именно договоренностях идет речь, господин Путин не сказал. Дональд Трамп заявил, что, к сожалению, пока сделки нет.

От Клинтона до Трампа

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

