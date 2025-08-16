Путин: если бы Трамп был президентом, конфликта на Украине бы не было

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске заявил, что если бы господин Трамп был президентом в 2022 году, то до боевых действий ситуация на Украине могла бы не дойти.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин сказал, что пытался донести до тогдашнего президента США Джо Байдена мысль, что не нужно доводить ситуации, при которой могут начаться боевые действия. Следом господин Путин сказал, что Дональд Трамп говорил: если бы он тогда был президентом, конфликта могло бы не быть.

«Считаю, что так и было бы»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции. По его словам, «сегодняшние договоренности» станут опорной точкой не только для решения конфликта на Украине, но и для возобновления отношений России и США. О каких именно договоренностях идет речь, господин Путин не сказал. Дональд Трамп заявил, что, к сожалению, пока сделки нет.