Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести следующую встречу лидеров в Москве. Американский президент допустил такую возможность.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выступая с заявлением по итогу переговоров, Дональд Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с президентом России. «Господин Путин, я надеюсь увидеться с вами скоро»,— сказал американский лидер. «Next time in Moscow»,— заявил Владимир Путин на английском.

Итоговые заявления Путина и Трампа на пресс-конференции

Читать далее

«Это интересно. Наверное, меня будут осуждать, но, я думаю, это вполне возможно»,— ответил Дональд Трамп.

Лусине Баласян

Фотогалерея

От Клинтона до Трампа

Предыдущая фотография
С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном на прогулке в Кремле, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 42-м президентом США Биллом Клинтоном после подписания совместных документов в Москве, 2000 год

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

С 43-м президентом США Джорджем Бушем после подписания двусторонних российско-американских соглашений в Андреевском зале Кремля, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 43-м президентом США Джорджем Бушем в раритетном автомобиле ГАЗ-21 «Волга» в Ново-Огарево, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 44-м президентом США Бараком Обамой на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пекине, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

С 44-м президентом США Бараком Обамой перед началом двусторонних переговоров в Нью-Йорке, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 45-м президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 46-м президентом США Джо Байденом перед началом российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 47-м президентом США Дональдом Трампом в аэропорту Анкориджа на Аляске, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все