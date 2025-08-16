Путин пригласил Трампа в Москву
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести следующую встречу лидеров в Москве. Американский президент допустил такую возможность.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Выступая с заявлением по итогу переговоров, Дональд Трамп заявил о готовности провести еще одну встречу с президентом России. «Господин Путин, я надеюсь увидеться с вами скоро»,— сказал американский лидер. «Next time in Moscow»,— заявил Владимир Путин на английском.
«Это интересно. Наверное, меня будут осуждать, но, я думаю, это вполне возможно»,— ответил Дональд Трамп.
Фотогалерея
От Клинтона до Трампа
1 / 12