Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп по итогу переговоров на Аляске заявил, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине. При этом лидеры не договорились о заключении мирного соглашения.
Дональд Трамп
«Мы собираемся остановить кровопролитие. И президент Путин хочет этого так же, как и я»,— сказал Дональд Трамп. Он добавил, что вновь встретится и поговорит с Владимиром Путиным, «вероятно, очень скоро». Господин Трамп также назвал интересным приглашение прилететь в Москву.
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа длились 2 часа 45 минут. По словам господина Трампа, сделки по урегулированию российско-украинского конфликта нет, поскольку стороны «не смогли достичь полного понимания». На вопросы журналистов президенты отвечать не стали.