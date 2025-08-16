Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции сообщил, что его переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере, разговор был обстоятельным. Он поблагодарил американского коллегу за приглашение приехать на Аляску.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

«Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными»,— сказал Владимир Путин. Он также поблагодарил Дональда Трампа за приглашение приехать на Аляску. Господин Путин также отметил, что Россия и США — близкие соседи, их разделяет только Берингов пролив.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа проходили на Аляске и длились 2 часа 45 минут. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны и госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф со стороны США.