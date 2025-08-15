Главные новости за 15 августа. Ростов-на-Дону и область.
В администрации Ростова-на-Дону состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили ликвидацию последствий удара беспилотников по многоквартирным домам в центральной части города. В работе комиссии участвовал заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
С 16 августа руководителем ростовского научно-технического предприятия (НТП) «Авиатест», аффилированного Объединенной авиастроительной корпорацией, станет Владимир Князев. Договор с ним заключен на три года.
По улице Луговой в Ростове с 8 августа курсирует мобильный комплекс фотовидеофиксации административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Инициатива направлена на борьбу с несанкционированными парковками большегрузов на обочинах.
В начале июня 2025 года задолженность предприятий Ростовской области за коммунальные услуги составила более 14 млрд рублей. Наибольшие долги предприятий Дона сложились за электроэнергию— 4,1 млрд руб., за водоснабжение и водоотведение компании недоплатили 3,5 млрд руб., а за тепловую энергию — 3,3 млрд руб.
Депутаты заксобрания Ростовской области выступили с инициативой о создании в регионе спецоператора по управлению многоквартирными домами. Региональный оператор станет полномочным представителем домов, не находящихся в ведении УК либо ТСЖ. Он возьмет на себя функции заключения договоров с ресурсоснабжающими, коммунальными и другими организациями.