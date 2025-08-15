Последствия атаки беспилотников обсудили в мэрии Ростова

В администрации Ростова-на-Дону состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили ликвидацию последствий удара беспилотников по многоквартирным домам в центральной части города. В работе комиссии участвовал заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«На заседании выступили руководитель Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Азарянский и глава Октябрьского района Бебури Месхи. После осмотра места происшествия установлено, что пострадали 33 жилых дома. В дальнейшем еще возможны корректировки списков»,— отметил глава города.

Глава Ростова проинформировал, что зона чрезвычайной ситуации локализована и распространена на территории Октябрьского и Кировского районов. Специальные комиссии ведут поквартирный осмотр, коммунальные службы очищают дворовые территории. Подано 72 заявления на единовременные компенсации, юридическую консультацию получили сто человек.

Скрябин дал указание главе Октябрьского района Бебури Месхи организовать совместно с оргкомитетом встречи с пострадавшими жителями для разъяснения всех вопросов. «Работа специалистами будет продолжена и на выходных»,— заключил господин Скрябин.

Валентина Любашенко