В Ростовской области задолженность предприятий за ЖКУ превысила 14 млрд рублей

начале июня 2025 года задолженность предприятий Ростовской области за коммунальные услуги составила более 14 млрд рублей. Об этом сообщил ДОМСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на данные заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Марины Сюсюкиной.

Наибольшие долги предприятий Дона сложились за электроэнергию— 4,1 млрд руб., за водоснабжение и водоотведение компании недоплатили 3,5 млрд руб., а за тепловую энергию — 3,3 млрд руб.

Задолженность предприятий за природный газ в регионе превысила 3 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за первые шесть месяцев 2025 года налоговая задолженность физических лиц и предприятий Ростовской области снизилась более чем на 10%. По состоянию на 1 июля общий объем недоимки составил около 7,2 млрд руб. В 2024 году этот показатель составлял 8 млрд руб.